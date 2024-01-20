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Apple добавит в IPhone 16 Pro и Pro Max новую механическую кнопку для управления камерой

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Apple добавит в IPhone 16 Pro и Pro Max новую механическую кнопку для управления камерой
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Несмотря на то, что анонс смартфонов iPhone 16 запланирован на сентябрь 2024 года, уже появилась информация, что iPhone 16 Pro и Pro Max получат интересную новинку - механическую кнопку Capture Button для управления видео или фотосъемкой. Она будет размещена рядом с кнопкой включения экрана. Предназначена для удобства создателей контента, находящихся в горизонтальном положении, сообщает издание The information.

В отличие от цифровой кнопки «Домой», Capture Button будет полностью механической. Она сможет поддерживать функции реагирования на касание и давление, использование свайпами зума, фокусировку по легкому нажатию, запись видео при сильном нажатии. 

Слухи также утверждают, что Apple сейчас тестирует Capture Button на всех моделях будущего iPhone 16, хотя она может появиться лишь в Pro и Pro Max.

Информационное агентство «Informing»

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