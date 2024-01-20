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Эксперт решил раскрыть способы отключения встроенной слежки на Android

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Эксперт решил раскрыть способы отключения встроенной слежки на Android
Новости Hi-Tech
Фото: @katemangostar / freepik.com

Валерий Степанов, который является руководителем направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция, рекомендует пользователям отключить слежку со стороны Google за смартфонами Android для того, чтобы продлить время работы батареи. 

Для этого необходимо просто зайти в настройки, выбрать раздел «Безопасность» или «Конфиденциальность», а затем нажать на вкладки «Местоположение» и «Разрешения приложений». Запретить программе доступ к своему устройству также следует в разделе «Специальные возможности». Эти действия могут существенно увеличить автономность любого смартфона, информирует новостное агентство «Прайм».

Информационное агентство «Informing»

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