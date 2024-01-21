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Apple открыла предпродажи на Vision Pro — первую партию раскупили моментально

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Apple открыла предпродажи на Vision Pro — первую партию раскупили моментально
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

19 января 2024 года Apple начала принимать предварительные заказы на свою гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro. Первая партия была распродана моментально - всего за 18 минут, что привело к переносу сроков поставок на более поздние даты.

Предзаказы стали доступны ровно в 16:00 (по московскому времени). Всем покупателям, успевшим сделать заказ в первые минуты, пообещали доставку уже к 2 февраля. Однако для остальных клиентов сроки были перенесены на более поздние даты. Это 6 февраля и даже 1 марта.

Ранее появлялись сведения о том, что в этом году компания сможет выпустить около 600 тысяч Vision Pro.

Информационное агентство «Informing»

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