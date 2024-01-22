Wccftech: ремонт компонентов Vision Pro может доходить до $2399

Ремонт внешнего дисплея EyeSight гарнитуры Vision Pro от Apple обойдется пользователю в $2399, включая $799 за саму замену стекла и $2399 за дисплей. Стоимость ремонта приравнивается к цене передовой модели MacBook Pro с M3 Pro и 1 ТБ памяти.

При поломке EyeSight рекомендуется рассмотреть покупку новой гарнитуры Vision Pro за $1 тыс. для того, чтобы избежать рисков, связанных с ремонтом. Журналисты подчеркивают важность приобретения расширенной гарантии от AppleCare+. Она стоит $499 и обеспечивает двухлетнюю защиту с существенными скидками на ремонт либо его бесплатным предоставлением.

Напомним: предварительные заказы на Apple Vision Pro в США открыты с 19 января 2024 года, а продажи начнутся 2 февраля.