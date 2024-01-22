Зачем нужно убирать геолокацию в смартфонах, рассказывают эксперты

Эксперты настоятельно рекомендуют оптимизировать работу своих смартфонов и защищать личные данные. По словам генерального директоар Telecom Daily Дениса Кускова, необходимо отключать «автоматические» функции, в частности, геолокацию, для предотвращения сбора данных в фоновом режиме.

Важно контролировать доступ к своим данным

Кусков призывает внимательно следить за запросами доступа при установке новых приложений, а также активно контролировать доступ к своим данным. Отключение автоматического обновления приложений и уменьшение яркости экрана также важны для продления срока заряда.

В свою очередь Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по цифровизации, предупредил о юридической значимости пользовательских соглашений, особенно в контексте хранения и передачи данных. Нужно осознавать, что разработчики имеют право на удаленный доступ к функциям устройства, включая динамик или микрофон.