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Что за популярную игру прекратят поддерживать на Windows 7 и 8.1

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Что за популярную игру прекратят поддерживать на Windows 7 и 8.1
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Студия CD Projekt RED объявила о прекращении технической поддержки популярной игры «Ведьмак 3» на ОС Windows 7 и 8.1 с 17 мая текущего года. Представители компании уточняют, что они больше не будут тестировать эту игру и не будут поддерживать указанные операционные системы при выходе потенциальных обновлений после указанной даты.

Такое решение было связано с политикой Microsoft 

Такое решение было связано с политикой Microsoft, прекратившей поддержку Windows 7 с 14 января 2020 года, а также Windows 8.1 с 10 января минувшего года. После 17 мая студия не будет выпускать обновления либо патчи безопасности для вышеуказанных операционных систем.

Информационное агентство «Informing»

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