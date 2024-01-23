В Caviar запустили новый Samsung Galaxy S24 Ultra за ?1 млн c турбийонами и драконом

Caviar представила свой уникальный кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra Era of Dragon в честь Года Дракона. Этот смартфон, украшенный барельефом дракона и часами-турбийонами, олицетворяет величие компании. Дизайнеры Caviar вдохновились презентацией Galaxy Unpacked, стремясь передать пользователям символику корейской культуры и успеха технологической компании.

Флагманская модель ограничена 24 экземплярами

Флагманская модель ограничена 24 экземплярами из-за сложности внедрения часов в корпус. Era of Dragon также включает модели с зодиакальными созвездиями, объединяя западное и восточное искусство. Цены на смартфоны стартуют с отметки 560 тысяч рублей.