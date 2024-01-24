Apple признала, что запустила обновление iOS 17.3 с улучшенной защитой от краж для iPhone

Информация о выпуске нового обновления iOS 17.3 для iPhone появилась относительно недавно. Данное обновление включает в себя защиту от кражи устройств (SDP), усиливающую безопасность смартфона, а также новую функцию совместных списков воспроизведения.

Обновление улучшает взаимодействие с пользователями

SDP повышает безопасность, блокируя доступ к конфиденциальной информации даже с кодом-паролем. Функция совместных списков воспроизведения позволяет пользователю создавать плейлисты с друзьями, делиться с ними музыкой или же вносить изменения. Обновление улучшает существенно взаимодействие с пользователями, исправляя проблемы с AirPlay и сбоями.

В разделе «Настройки» сервис AppleCare & Warranty теперь отображает информацию о покрытии для всех устройств, связанных с Apple ID.

Установить iOS 17.3 можно в настройках, выбрав раздел под названием «Обновление программного обеспечения».