Энтузиаст NTDEV запустил Windows 11 в текстовом режиме

Энтузиаст с псевдонимом NTDEV создал дистрибутив Windows 11 под названием Tiny11, с установочным ISO-образом размером около 100 МБ, в сравнении с оригинальным ISO Windows 11, размер которого 7 ГБ. Он был сокращен за счет удаления приложений и графических интерфейсов, сохраняя при этом свою функциональность.

Система занимает всего 1,91 ГБ

Несмотря на некоторое замедление производительности, Tiny11 остается работоспособной. После установки система занимает всего 1,91 ГБ на диске. Это, к слову сказать, является значительной экономией по сравнению с оригинальной версией, требующей около 64 ГБ. Такой подход может быть полезен прежде всего для пользователей с ограниченным дисковым пространством.