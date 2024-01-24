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Энтузиаст NTDEV запустил Windows 11 в текстовом режиме

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Энтузиаст NTDEV запустил Windows 11 в текстовом режиме
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Энтузиаст с псевдонимом NTDEV создал дистрибутив Windows 11 под названием Tiny11, с установочным ISO-образом размером около 100 МБ, в сравнении с оригинальным ISO Windows 11, размер которого 7 ГБ. Он был сокращен за счет удаления приложений и графических интерфейсов, сохраняя при этом свою функциональность. 

Система занимает всего 1,91 ГБ

Несмотря на некоторое замедление производительности, Tiny11 остается работоспособной. После установки система занимает всего 1,91 ГБ на диске. Это, к слову сказать, является значительной экономией по сравнению с оригинальной версией, требующей около 64 ГБ. Такой подход может быть полезен прежде всего для пользователей с ограниченным дисковым пространством.

Информационное агентство «Informing»

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