WhatsApp не стал скрывать новое ограничение для россиян с 26 января

WhatsApp внедрил очередные изменения, ограничив доступ смартфонов с определенными версиями операционных систем. Речь идет о версии Android ниже 5.0 и iOS ниже 12. В результате многие пользователи, использующие старые устройства, в мессенджер не смогут войти.

Изменения направлены на обеспечение безопасности

Также были установлены ограничения для входа через компьютер. Так, поддерживаются только Windows 10.1 и новее, а с macOS — версии 11 или выше. Разработчики указывают, что такие изменения направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности пользователей. То есть, пользователи, чьи устройства подпадают под ограничения, получат уведомления о необходимости обновления, однако без обновления им будет отказано в доступе с 26 января 2024 года.