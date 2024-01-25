Инженер Shopify превратил процесс уборки в игру

Популярность VR/AR-гарнитур открывает новые возможности в повседневной жизни. Одним из примеров является новое приложение, разработанное для оборудования Oculus Quest. Оно отслеживает движение пылесоса, визуализируя чистоту данного помещения.

Приложение определяет чистые участки дома, применяя зеленый цвет, а также тщательно следит за движением устройства через камеры и контроллеры гарнитуры.

Этот проект, названный «пространственным вакуумированием», создал Дэниел Бошан, главный инженер в Shopify. Новинка получила положительные отзывы от пользователей, особенно от тех, кто хочет сделать уборку более увлекательной, особенно для детей и подростков.