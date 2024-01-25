Компания Samsung запустит «умный» носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Samsung разрабатывает новые носимые устройства для неинвазивного контроля уровня глюкозы и измерения артериального давления. Эти инновации позволят конкурировать с компанией Apple и другими технологическими гигантами.

Измерение показателей без проколов кожи

Планируется использование датчиков на различных частях тела человека и в домашних условиях. Это будет полезно для людей с гипертонией и диабетом, обеспечивая регулярные измерения этих показателей без проколов кожи.

Samsung также представит умное кольцо для пользователей, следящих за своим здоровьем. Умные часы Samsung уже измеряют артериальное давление, но новые устройства будут работать более непрерывно и без постоянной калибровки.

К слову, Apple также давно работает над функцией выявления гипертонии в умных часах.