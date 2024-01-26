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Назван один из лучших смартфонов по охлаждению процессора

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Назван один из лучших смартфонов по охлаждению процессора
Новости Hi-Tech
Источник фото: OnePlus 12 / youtube.com

Эксперт Ютуб-канала JerryRigEverything раскрыл уникальные особенности гаджета OnePlus 12, обратив внимание на его систему охлаждения. 

Система охлаждения предназначена как для процессора, так и для аккумулятора в ходе зарядки

При разборке смартфона было обнаружено, что система охлаждения предназначена как для процессора, так и для аккумулятора в ходе зарядки. Это объясняется поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Еще одним важным элементом охлаждения стали «паровые камеры». Речь идет об обширных компонентах, обеспечивающих эффективный отвод от процессора тепла.

Уникальная конструкция смартфона подчеркивает его выдающиеся технологические характеристики, несмотря на выявленные слабости, такие как царапаемость модуля беспроводной зарядки.

Информационное агентство «Informing»

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