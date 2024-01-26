Хакеры не стали скрывать, что научились использовать ИИ в преступных целях

Киберпреступники активнее применяют в последнее время чат-боты для злонамеренных действий, предпочитая ChatGPT, способный обрабатывать код и логин.

Мошенники автоматизируют атаки

Ученые из Kaspersky Digital Footprint Intelligence нашли более 3 тыс. постов в Телеграм-каналах и постах соцсетей, где обсуждают преступное использование чат-ботов. Мошенники автоматизируют атаки, используя ChatGPT для инженерии и фишинга на различных языках. Атаки, требовавшие несколько дней, занимают теперь всего несколько часов.

Они также используют ChatGPT для создания вредоносного ПО. Появились и другие боты, такие как FraudGPT и WormGPT, использованные для мошенничества либо создания вредоносных программ. Помимо того, мошеннические схемы включают в себя нередко создание deepfake голосовых сообщений и обман с использованием телеграм-ботов.