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Хакеры не стали скрывать, что научились использовать ИИ в преступных целях

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Хакеры не стали скрывать, что научились использовать ИИ в преступных целях
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

Киберпреступники активнее применяют в последнее время чат-боты для злонамеренных действий, предпочитая ChatGPT, способный обрабатывать код и логин. 

Мошенники автоматизируют атаки

Ученые из Kaspersky Digital Footprint Intelligence нашли более 3 тыс. постов в Телеграм-каналах и постах соцсетей, где обсуждают преступное использование чат-ботов. Мошенники автоматизируют атаки, используя ChatGPT для инженерии и фишинга на различных языках. Атаки, требовавшие несколько дней, занимают теперь всего несколько часов. 

Они также используют ChatGPT для создания вредоносного ПО. Появились и другие боты, такие как FraudGPT и WormGPT, использованные для мошенничества либо создания вредоносных программ. Помимо того, мошеннические схемы включают в себя нередко создание deepfake голосовых сообщений и обман с использованием телеграм-ботов.

Информационное агентство «Informing»

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