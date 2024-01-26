Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Image 16+
Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира
Новости Hi-Tech
Фото: @titima037 / freepik.com

Издания Cybernews и SecurityDiscovery.com выявили одну из самых крупных утечек данных в мировой истории информационной безопасности. Объем составляет около 12 ТБ, включая 26 млрд записей с конфиденциальной информацией. 

Утечка произошла из аккаунтов популярных платформ: LinkedIn, Telegram, Twitter, Weibo, Tencent. Эксперты называют ее «матерью всех взломов» (MOAB). Информация была организована в базы данных и категории, вызывая опасения о возможных сложных фишинговых атаках и последующей краже данных. 

Точный источник утечки пока не выявлен, возможно, это работа продавцов данных, посредников либо же злоупотребление информацией сервисами.

Информационное агентство «Informing»

Компания Samsung запустит «умный» носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Компания Samsung запустит «умный» носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Сегодня, 13:48

Хакеры не стали скрывать, что научились использовать ИИ в преступных целях

Сегодня, 11:13

Назван один из лучших смартфонов по охлаждению процессора

Сегодня, 03:13

Инженер Shopify превратил процесс уборки в игру

Вчера, 14:18

WhatsApp не стал скрывать новое ограничение для россиян с 26 января

Вчера, 10:48

Компания Samsung запустит «умный» носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

Вчера, 10:38

Sony выпустила новую портативную колонку SRS-XV500 с мощным звуком

Вчера, 02:23

Энтузиаст NTDEV запустил Windows 11 в текстовом режиме

24-01-2024, 19:23

Apple признала, что запустила обновление iOS 17.3 с улучшенной защитой от краж для iPhone

24-01-2024, 11:28

В Caviar запустили новый Samsung Galaxy S24 Ultra за ?1 млн c турбийонами и драконом

23-01-2024, 01:33

Что за популярную игру прекратят поддерживать на Windows 7 и 8.1

22-01-2024, 17:43

Зачем нужно убирать геолокацию в смартфонах, рассказывают эксперты

22-01-2024, 12:33

Wccftech: ремонт компонентов Vision Pro может доходить до $2399

22-01-2024, 10:13

Apple открыла предпродажи на Vision Pro — первую партию раскупили моментально

21-01-2024, 14:03

Эксперт решил раскрыть способы отключения встроенной слежки на Android

20-01-2024, 12:48

Блогер сделал сравнение качества съёмки Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max

20-01-2024, 12:38

Apple добавит в IPhone 16 Pro и Pro Max новую механическую кнопку для управления камерой

20-01-2024, 10:38

Первым смартфоном Realme под маркой Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

19-01-2024, 14:43

Tecno решила запустить в РФ свой первый мини-ПК Tecno по цене 47 тыс. рублей

18-01-2024, 22:58

Дизайнер Де Роса решил представить концепт смартфона Илона Маска «Объект X» с 2-мя экранами

18-01-2024, 14:18

Новости партнеров
2023
ru-RU