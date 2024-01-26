Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Издания Cybernews и SecurityDiscovery.com выявили одну из самых крупных утечек данных в мировой истории информационной безопасности. Объем составляет около 12 ТБ, включая 26 млрд записей с конфиденциальной информацией.

Утечка произошла из аккаунтов популярных платформ: LinkedIn, Telegram, Twitter, Weibo, Tencent. Эксперты называют ее «матерью всех взломов» (MOAB). Информация была организована в базы данных и категории, вызывая опасения о возможных сложных фишинговых атаках и последующей краже данных.

Точный источник утечки пока не выявлен, возможно, это работа продавцов данных, посредников либо же злоупотребление информацией сервисами.