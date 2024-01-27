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Компания Huawei не стала скрывать новую модель смартфона Huawei nova Y72

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Компания Huawei не стала скрывать новую модель смартфона Huawei nova Y72
Новости Hi-Tech
Источник фото: Huawei nova Y72

В конце 2023 года компания из КНР Huawei представила свой новый и доступный смартфон Huawei nova Y72. В дизайне новинки видна схожесть с моделью Enjoy 70. Оба устройства оборудованы чипсетом Huawei Kirin, имеют идентичные характеристики. 

Оперативная память, а также объем встроенного хранилища смартфона остаются на уровне Enjoy 70

Гаджет nova Y72 сохраняет кнопку X на боковой стороне корпуса для быстрого доступа к различным приложениям. Оперативная память, а также объем встроенного хранилища смартфона остаются на уровне Enjoy 70. 

В настоящее время доступен он на южноафриканском рынке. Цена вопроса - примерно 23 552 рубля.

Информационное агентство «Informing»

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