Стали известны самые популярные приложения и игры в RuStore

По данным анализа RuStore, проведенного на основе количества установок в прошлом году, были выявлены интересные тенденции в мире мобильных приложений.

К примеру, в категории «Финансы« лидируют приложения «Тинькофф", "Сбербанк Онлайн", "ВТБ Онлайн". Среди "Полезных инструментов" больше всего загрузок имеют "МегаФон", "Почта Mail.ru», »Мой МТС».

Что касется области покупок, то выделяются Wildberries, «Мегамаркет«, Ozon. В сфере «Транспорт" речь идет о "2ГИСе", "Яндекс Карте», »Яндекс Go».

В развлекательной сфере преобладают такие приложения, как «Кинопоиск«, »Яндекс Музыка», а также RUTUBE.