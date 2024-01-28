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Apple открыла все iPhone в мире для новых игр и приложений

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Apple открыла все iPhone в мире для новых игр и приложений
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

Apple открыла доступ ко всем своим iPhone в мире для новых игр и приложений, включая всемирно известные Xbox Cloud Gaming, GeForce Now или аналогичные сервисы потоковой передачи. Теперь они могут предлагать полноценные приложения для iOS, вместо ограничений через браузер. Это, по большому счету, является значительным изменением для пользователей iPhone и iPad в мировом масштабе. 

Кроме того, компания Apple позволит разработчикам из стран ЕС предоставлять возможность загружать приложения не только из App Store, но и осуществлять транзакции при помощи внешних сайтов. 

Корпорация решила ввести меры безопасности

Однако РЕН ТВ подчеркивает, что корпорация решила ввести меры безопасности. Речь идет о нотариальных заверениях приложений для iOS, авторизации для разработчиков площадок, раскрытии информации об альтернативных платежах.

Информационное агентство «Informing»

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