«Visual Capitalist»: Назван самый популярный телефон в истории

Согласно данным «Visual Capitalist», самым продаваемым телефоном в истории оказалась Nokia 1100, выпущенная в далеком 2003 году. За шесть лет с момента выпуска гаджет был продан тиражом в 250 млн экземпляров, что автоматически делает его лидером данного рейтинга.

На втором месте расположилась Nokia 1110, достигшая объема продаж в 248 млн экземпляров.

Третье место досталось iPhone 6 и iPhone 6 Plus (продажи составили 222 млн единиц), представляя начало эры смартфонов с большими сенсорными экранами.

В пятерку лидеров вошли Nokia 105 и iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Рейтинг также включает в себя некоторые кнопочные модели, такие как Samsung E1100 (у телефона 11 место) и Motorola Razr V3 (на 17-м месте).