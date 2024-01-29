Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Инсайдер признал нужным раскрыть характеристики планшета Xiaomi Pad 7

Инсайдер признал нужным раскрыть характеристики планшета Xiaomi Pad 7

Image 16+
Инсайдер признал нужным раскрыть характеристики планшета Xiaomi Pad 7
Новости Hi-Tech
Фото: @lifeforstock / freepik.com

Инсайдер Digital Chat Station решил раскрыть некоторые характеристики нового планшета Xiaomi Pad 7. 

По его сведениям, новое устройство будет оборудовано 12,45-дюймовым LCD-экраном, соотношение сторон в котором 16:10 и частотой обновления 144 Гц. Планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживать зарядку мощностью до 120 Вт.

Ранее стало известно о Xiaomi Pad 7 Pro

Кроме того, ранее стало известно о Xiaomi Pad 7 Pro: он получит десятидюймовый экран с разрешением 2367 x 1480 пикселей, с частотой обновления 144 Гц. Он также будет работать на операционной системе Android 14. 

Официальное представление линейки планшетов ожидается только в феврале.

Информационное агентство «Informing»

Компания Huawei не стала скрывать новую модель смартфона Huawei nova Y72

Компания Huawei не стала скрывать новую модель смартфона Huawei nova Y72

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Visual Capitalist»: Назван самый популярный телефон в истории

Сегодня, 13:08

Apple открыла все iPhone в мире для новых игр и приложений

Вчера, 16:48

Стали известны самые популярные приложения и игры в RuStore

27-01-2024, 11:13

Компания Huawei не стала скрывать новую модель смартфона Huawei nova Y72

27-01-2024, 10:43

Самая значительная утечка в истории: Обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

26-01-2024, 13:48

Хакеры не стали скрывать, что научились использовать ИИ в преступных целях

26-01-2024, 11:13

Назван один из лучших смартфонов по охлаждению процессора

26-01-2024, 03:13

Инженер Shopify превратил процесс уборки в игру

25-01-2024, 14:18

WhatsApp не стал скрывать новое ограничение для россиян с 26 января

25-01-2024, 10:48

Компания Samsung запустит «умный» носимый гаджет для диабетиков и гипертоников

25-01-2024, 10:38

Sony выпустила новую портативную колонку SRS-XV500 с мощным звуком

25-01-2024, 02:23

Энтузиаст NTDEV запустил Windows 11 в текстовом режиме

24-01-2024, 19:23

Apple признала, что запустила обновление iOS 17.3 с улучшенной защитой от краж для iPhone

24-01-2024, 11:28

В Caviar запустили новый Samsung Galaxy S24 Ultra за ?1 млн c турбийонами и драконом

23-01-2024, 01:33

Что за популярную игру прекратят поддерживать на Windows 7 и 8.1

22-01-2024, 17:43

Зачем нужно убирать геолокацию в смартфонах, рассказывают эксперты

22-01-2024, 12:33

Wccftech: ремонт компонентов Vision Pro может доходить до $2399

22-01-2024, 10:13

Apple открыла предпродажи на Vision Pro — первую партию раскупили моментально

21-01-2024, 14:03

Эксперт решил раскрыть способы отключения встроенной слежки на Android

20-01-2024, 12:48

Блогер сделал сравнение качества съёмки Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max

20-01-2024, 12:38

Новости партнеров
2023
ru-RU