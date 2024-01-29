Инсайдер признал нужным раскрыть характеристики планшета Xiaomi Pad 7

Инсайдер Digital Chat Station решил раскрыть некоторые характеристики нового планшета Xiaomi Pad 7.

По его сведениям, новое устройство будет оборудовано 12,45-дюймовым LCD-экраном, соотношение сторон в котором 16:10 и частотой обновления 144 Гц. Планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживать зарядку мощностью до 120 Вт.

Ранее стало известно о Xiaomi Pad 7 Pro

Кроме того, ранее стало известно о Xiaomi Pad 7 Pro: он получит десятидюймовый экран с разрешением 2367 x 1480 пикселей, с частотой обновления 144 Гц. Он также будет работать на операционной системе Android 14.

Официальное представление линейки планшетов ожидается только в феврале.