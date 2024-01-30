Mobiltelefon раскрыл российскую цену складного смартфона Honor Magic V2

Складной смартфон Honor Magic V2 в глобальной версии появится на российском рынке за 180 000 рублей за единственную версию с 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти. Международная версия устройства была выпущена по цене 2 тысячи долларов. Об этом информирует профильный ресурс Mobiltelefon.

В стоимость устройства, предлагаемого в черном и фиолетовом цветах, включена также услуга замены дисплея в случае повреждения. Смартфон обладает внешним 6,43-дюймовым OLED-дисплеем. Его частота обновления составила 120 Гц. К тому же, он оборудован двумя 16-мегапиксельными селфи-камерами, тройной задней камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с 40-кратным зумом. Емкость аккумулятора - 5000 мАч.