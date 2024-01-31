Екатеринбуржцы обвинили крупного оператора «МегаФон» в самовольном повышении тарифов

Абонентам «МегаФона» в Екатеринбурге стали приходить СМС об изменении тарифов. Клиентам предложили ознакомиться с новыми условиями и ежемесячными платежами, что вызвало у людей негодование. Однако представители компании объяснили, что сообщения являются частью маркетинговой активности, предлагая клиентам персональные предложения на основе анализа их потребностей.

В компании также утверждают, что абоненты могут отказаться от данного предложения, перейдя по ссылке в СМС. Некоторые клиенты жалуются на невозможность отмены изменений после истечения срока, указанного в сообщении, сообщает E1.RU.