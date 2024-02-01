Эксперты признали, что батарея Vision Pro мощнее, чем у iPhone 15 Pro Max

Эксперты технологического онлайн-издания Wccftech высказали критику в отношении обзоров гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Они утверждают, что обзорщики неправильно оценивают емкость аккумулятора нового устройства, не учитывая его мощность.

Энергоемкость гаджета в два раза больше

Специалисты указывают на необходимость измерять объем электрической энергии в ватт-часах для того, чтобы получить более или менее точные сравнения. Они также отмечают, что, несмотря на относительно «невысокую» емкость батареи, в сравнении с iPhone 15 Pro Max, реальная энергоемкость гаджета в два раза больше, составляя 35,9 Втч.

Однако, время его работы остается 2,5 часа. Дело в высокой энергопотребляющей природе инновационной гарнитуры.