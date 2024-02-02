У владельцев Айфонов заблокировали мобильное приложение Сбера

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS под названием «Учет онлайн«, объединяющее функциональность всех предыдущих приложений СБОЛ и «Сбербанк Онлайн". После скачивания новой версии часть интернет-пользователей столкнулась с проблемами доступа к приложению. Вместо "Учета Онлайн» у некоторых открывалось мобильное приложение »Мои долги».

Сбербанк сообщил, что поддержка старых версий «Сбербанк Онлайн» будет постепенно прекращена

Рекомендации включают в себя повторный вход в приложение либо же использование другой сети (Wi-Fi или мобильной). Также важно удостовериться в том, что выключен ВПН. Сбербанк же, в свою очередь, сообщил, что поддержка старых версий «Сбербанк Онлайн» будет постепенно прекращена, а старые версии будут отключены на протяжении года.