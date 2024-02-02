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700 тысяч покупателей Apple разочаровались в IPhone 15 Pro

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700 тысяч покупателей Apple разочаровались в IPhone 15 Pro
Новости Hi-Tech
Источник фото: GENTCREATE / pixabay.com

Согласно опросу, проведенному изданием PerfectRec среди 700 тыс. пользователей, новый iPhone 15 Pro имеет самый низкий рейтинг удовлетворенности клиентов среди премиальных моделей Айфон. 

Пользователи, проходившие опрос, высказывали негодование по поводу ухудшенной продолжительности автономной работы батареи, проблемы с выступающими камерами на тыльной панели, что мешает удобному размещению на плоской поверхности, а также отсутствия существенных обновлений по сравнению с предыдущими моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. 

Apple не предложила никаких значительных улучшений или инноваций в iPhone 15 Pro

По мнению большинства пользователей, которые разочаровались в iPhone 15 Pro, Apple не предложила никаких значительных улучшений или инноваций в iPhone 15 Pro, что и привело к снижению уровня удовлетворенности гаджетом.

Информационное агентство «Informing»

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