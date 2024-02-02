Xiaomi запустит в продажу устройство против подглядывания

Компания Xiaomi разрабатывает инновационное носимое устройство. Оно способно обнаруживать скрытые камеры вблизи пользователя. Патент предусматривает применение встроенной камеры для определения угла съемки скрытых устройств. При обнаружении рисков незаконного слежения гаджет отправляет предупреждение на мобильный пользователя. Этот подход усиливает безопасность и конфиденциальность, предотвращая нежелательные съемки.

Xiaomi активно работает над разработкой новой линейки носимых устройств, внедряя в них функцию защиты от скрытых камер. Это подчеркивает приверженность компании инновациям, обеспечивая пользователям дополнительный уровень безопасности в повседневной жизни.