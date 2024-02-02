Техноблогер Надежин показал дешевый смартфон ITEL A25 за 1600 рублей, запущенный китайцами

Последнюю информацию о доступном на рынке смартфоне ITEL A25 представил известный блогер Алексей Надежин, вызывающий интерес у пользователей своим обзором.

ITEL A25 как резервный телефон

Это дешевое устройство китайцев поразило своей невероятной бюджетностью, с ценой всего лишь 1632 рубля. Блогер советует всем использовать ITEL A25 как резервный телефон или как инструмент для мессенджера, особенно для Телеграм.

Оборудован гаджет IPS-матрицей, предоставляющей насыщенные и очень яркие цвета. Операционная система Android 11 обеспечивает современные возможности. В устройстве есть 4G памяти, съемный аккумулятор на 3020 мАч, пятимегапиксельная камера. И хотя запуск приложений иногда сопровождается небольшими задержками, связь остается стабильной.