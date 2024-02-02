Выяснилось, как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple

Apple выпустила специальный iPhone для исследователей безопасности, призванный выявлять уязвимости в iOS. Устройство «jailbroken» имеет отключенные защитные функции, что упрощает анализ системы на возможные ошибки. Поставка этих гаджетов началась в 2020 году, подчеркивая понимание Apple о важности сотрудничества с хакерским сообществом или исследователями безопасности.

Ранее хакеры обходили ограничения корпорации для установки неофициальных приложений и модификаций интерфейса. Теперь же Apple облегчила этот процесс, предоставив устройство с возможностью загрузки инструментов с исследовательскими привилегиями, обеспечивая тем самым защиту данных.

Внешне оно неотличимо от iPhone 14 Pro, за исключением некоторых маркировок, указывающих на его принадлежность к Apple, а также статуса «исследовательского гаджета».