«Убийца флагманов» умер: OnePlus 12 начали блокировать в России

Смартфоны бренда OnePlus, в частности модель OnePlus 12, начали сталкиваться с проблемами блокировки за пределами КНР после выхода глобальной версии данного устройства.

Китайская версия модели столкнулась с региональными ограничениями, в том числе на территории РФ. Эта практика применялась уже к модели OnePlus 11. Собственники китайских версий сталкиваются с ограничениями в использовании некоторых функций, к примеру взять, в роуминге.

Разблокировка гаджета, возможно, будет с получением кода разблокировки через службу поддержки компании. Неизвестно, будет ли опция доступна для приобретенных не через официальные каналы устройств, включая серый импорт.

Ранее OnePlus начала работать с крупным дистрибьютором в России, а до этого времени смартфоны продавались в стране как китайские версии. Такая практика блокировки смартфонов также распространяется на бренды Realme, Vivo, OPPO, входящие в BBK Electronics.

Подобные ограничения привлекли внимание пользователей, вызвав негодование.