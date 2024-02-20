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В РФ запустили продажи складного смартфона Honor Magic V2 с подарками и скидками от ритейлеров

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В РФ запустили продажи складного смартфона Honor Magic V2 с подарками и скидками от ритейлеров
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Honor Magic V2, представленный МТС, доступен в 3-х цветовых вариантах: фиолетовом, «полуночном черном», черном цветах. Устройство можно предварительно заказать с 9 февраля. Но уже сейчас фиолетовый цвет пользуется наибольшей популярностью среди покупателей.

МТС видит достаточно высокий потенциал у Honor Magic V2 на российском рынке, особенно учитывая его характеристики и производительность. А еще интерес к складным смартфонам постоянно растет, а продажи в этом сегменте увеличились резко в 2023 году.

Выделяется компактными размерами

Розничные сети в РФ предлагают различные акции и бонусы при покупке Magic V2. Планшет в качестве подарка приобретается в «М.Видео». Цены на гаджет Ozon начинаются от 142 тыс. рублей за версию на 16/256 ГБ памяти. Кроме того, Honor Magic V2 выделяется компактными размерами в сложенном и разложенном состоянии. 

Он может похвастаться высокой частотой обновления экрана, а также имеет минимальный зазор в сложенном виде. Гаджет оснащен флагманскими камерами, батареями на основе углерода, кремния, а также мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Все эти характеристики делают его весьма привлекательным для российских покупателей в высоком ценовом сегменте.

Информационное агентство «Informing»

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