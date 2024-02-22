DxOMark провел и запустил анализ приложений, ускоряющих разряд аккумулятора

Эксперты из DxOMark подготовили антирейтинг приложений, которые сегодня наиболее интенсивно расходуют заряд аккумулятора гаджетов.

Наиболее энергозатратные приложения

В группе соцсетей и месенджеров стоковое приложение Facebook Messenger, SMS, Snapchat, Instagram, WhatsApp (последние два приложения принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) проявили максимальную энергозатратность. Также специалистами было обнаружено, что приложения для коротких видеороликов, такие как Facebook Reels, Instagram Reels, YouTube Shorts или TikTok, Snapchat Spotlight, существенно влияют на продолжительность работы аккумулятора смартфона. Среди потоковых видеосервисов, по информации Ленты.ру, наиболее ресурсозатратными оказались Disney и Amazon Prime Video. Также в данном списке YouTube и Netflix.

Данное исследование подчеркивает важность оптимизации настроек приложений в телефоне для увеличения времени его автономной работы.