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В РФ ко Дню защитника Отечества провели презентацию люксовых iPhone и iPad

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В РФ ко Дню защитника Отечества провели презентацию люксовых iPhone и iPad
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, компания Caviar представила публике свою эксклюзивную серию гаджетов «Великая Россия». Коллекция включает в себя роскошные версии iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPad Pro и Samsung S24 Ultra в черно-золотой цветовой схеме с инновационным золотым покрытием. Эта линейка, по данным корпорации, символизирует национальную гордость, мощь защиты, патриотический дух. 

Представлены четыре уникальных дизайна - это «Парламент», «Империя», «Защитник», «Патриот». Каждый из дизайнов посвящен определенной тематике. Стоимость устройств колеблется от 539 тыс. до 3,75 млн рублей. Каждый гаджет упакован в футляр с замком. В комплекте идет золотой ключ в форме государственного герба РФ, исполненный из 24-каратного золота.

Информационное агентство «Informing»

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