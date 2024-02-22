МВД РФ провело задержание хакеров-вымогателей из группировки SugarLocker

Сотрудники МВД, при поддержке экспертов F.A.C.C.T., успешно провели операцию по задержанию членов опасной хакерской группировки под названием SugarLocker, специализировавшейся на вымогательствах. Хакеры долгое время маскировались под легальную IT-компанию Shtazi-IT. Они предлагали клиентам широкий спектр услуг в области современных информационных технологий.

Трое участников группы были задержаны еще в январе с использованием экспертов из F.A.C.C.T. Обыски позволили изъять много цифровых доказательств, подтверждающих их преступную деятельность. В отношении задержанных уже были выдвинуты обвинения по ст. 273 Уголовного кодекса за использование вредоносных компьютерных программ.

Создавали вредоносное ПО

По данным источников, программу-вымогатель SugarLocker создали в 2021 году. Разработчики продавали либо арендовали вредоносное ПО партнерам для запуска со взломом программ-вымогателей. В расследовании было установлено, что они не только распространяли шифровальщик, но и создавали вредоносное ПО и фишинговые сайты по заказу в России и СНГ.