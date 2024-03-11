Почему смартфон нельзя заряжать более чем на 80 %: оказывается, не все знают об этом правиле — его нужно соблюдать

Для долговечности и эффективной работы аккумулятора гаджета рекомендуется избегать регулярной полной зарядки «до упора».
Рекомендуется следовать нескольким простым, но важным правилам:
Разряжайте аккумулятор до уровня около 20-30%.
Избегайте полного разряда до нуля, так как это может оказать дополнительное давление на батарею смартфона.
Заряжайте аккумулятор лишь тогда, когда он опустится до уровня от 20 до 30%, чтобы избежать глубокого разряда и перегрева.
Избегайте постоянной зарядки до 100%: отсоединяйте свое устройство, когда уровень заряда достигнет 80%. Это снижает нагрузку на аккумулятор, уменьшая риск перегрева.
Избегайте перегрева: храните смартфон в прохладном месте, избегайте длительного применения в состоянии перегрева
Соблюдение всех рекомендаций поможет продлить срок службы аккумулятора, поддерживать его эффективность на протяжении длительного периода времени, пишут Белновости.