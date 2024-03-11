Почему смартфон нельзя заряжать более чем на 80 %: оказывается, не все знают об этом правиле — его нужно соблюдать

Для долговечности и эффективной работы аккумулятора гаджета рекомендуется избегать регулярной полной зарядки «до упора».

Рекомендуется следовать нескольким простым, но важным правилам:

Разряжайте аккумулятор до уровня около 20-30%.

Избегайте полного разряда до нуля, так как это может оказать дополнительное давление на батарею смартфона.

Заряжайте аккумулятор лишь тогда, когда он опустится до уровня от 20 до 30%, чтобы избежать глубокого разряда и перегрева.

Избегайте постоянной зарядки до 100%: отсоединяйте свое устройство, когда уровень заряда достигнет 80%. Это снижает нагрузку на аккумулятор, уменьшая риск перегрева.