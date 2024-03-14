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Неприятная новость для россиян: мессенджер WhatsApp отменит одну из важнейших функций

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Неприятная новость для россиян: мессенджер WhatsApp отменит одну из важнейших функций
Новости Hi-Tech
Фото: @wichayada / freepik.com

WhatsApp внес изменения в политику архивации чатов для пользователей Android. Ранее все пользователи могли создавать неограниченное количество резервных копий своих чатов и хранить их на Google Диск. Однако теперь WhatsApp переходит на ограниченные тарифы, зависящие от наличия платной подписки на Google Диск.

Безлимитное архивирование чатов прекратится

Бесплатная версия облачного хранилища предоставляет 115 ГБ места для хранения. В этом хранилище сохраняются не только чаты, но и фотографии, видео, файлы, таблицы и другие документы, загруженные в Google. WhatsApp не уточнил точных сроков внедрения изменений, но отметил, что безлимитное архивирование чатов прекратится в ближайшие месяцы. 

Пользователям рекомендуется проверить, сколько свободного места осталось в их облачном хранилище, а также оценить объем занимаемого пространства их резервными копиями в WhatsApp. Кроме того, важно убедиться, что в хранилище нет ненужных чатов, чтобы избежать потери важных переписок при смене устройства. 

Это значимое изменение в политике архивации чатов пользователей Android, которое может повлиять на их привычные способы сохранения и обмена сообщениями, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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