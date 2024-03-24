Мессенджер WhatsApp объявил, что с 25 марта 2024 вводит ограничение

WhatsApp с 25 марта вводит ограничения на бесплатное облачное хранилище для резервных копий. Теперь пользователи могут хранить только до 15 гигабайт данных в облачном хранилище Google Диск, включая чаты, фотографии, видео и документы. За превышение этого лимита придется платить.

Это изменение затронет все компоненты резервных копий WhatsApp. Пользователям рекомендуется проверить объем своего хранилища и удалить ненужные файлы, чтобы избежать потери данных при смене устройства. В случае, если размер резервной копии превышает 15 гигабайт, WhatsApp прекратит ее обновление, а при смене устройства или переустановке приложения данные, не поместившиеся в бесплатное хранилище, будут удалены, уточняет ngnovoros.ru.