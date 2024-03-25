Перестанет работать уже с 25 марта: WhatsApp принял неожиданное решение для россиян

Российским гражданам было объявлено о новых ограничениях в функционировании одного из самых популярных мессенджеров в стране, WhatsApp. Согласно сообщению, начиная с 25 марта, приложение перестанет работать на множестве устройств из-за технических требований, установленных разработчиками. Эксперты указали, что для нормальной работы мессенджера требуются обновленные версии операционных систем.

WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны с операционной системой Android версии ниже 5.0, а также устройства iPhone с версией iOS ниже 12.0. Требования также затронут устройства на базе KaiOS и компьютеры.

Эксперты отметили, что введение новых условий направлено на обеспечение безопасности пользователей, но многие могут столкнуться с проблемами доступа к приложению, сообщает ngnovoros.ru.