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Срочно отключайте: серьезное заявление для клиентов «Сбербанк.Онлайн»

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Срочно отключайте: серьезное заявление для клиентов «Сбербанк.Онлайн»
Новости Hi-Tech
Фото: @jcomp / freepik.com

Финансовые мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана, и на этот раз они прибегают к использованию функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. 

Под вымышленным предлогом, они убеждают жертву включить режим демонстрации экрана, чтобы получить доступ к банковским данным, таким как реквизиты карт и коды из СМС-сообщений.

Банк никогда не будет запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры

Для того чтобы защитить себя, важно помнить, что банк никогда не будет запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры. При сомнениях лучше позвонить в банк по официальному номеру и уточнить информацию. Также следует быть осторожными при общении с незнакомцами и не делиться личными данными, чтобы избежать финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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