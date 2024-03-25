Срочно отключайте: серьезное заявление для клиентов «Сбербанк.Онлайн»

Финансовые мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана, и на этот раз они прибегают к использованию функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры.

Под вымышленным предлогом, они убеждают жертву включить режим демонстрации экрана, чтобы получить доступ к банковским данным, таким как реквизиты карт и коды из СМС-сообщений.

Банк никогда не будет запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры

Для того чтобы защитить себя, важно помнить, что банк никогда не будет запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры. При сомнениях лучше позвонить в банк по официальному номеру и уточнить информацию. Также следует быть осторожными при общении с незнакомцами и не делиться личными данными, чтобы избежать финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации, пишет ngnovoros.ru.