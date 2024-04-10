В Китае провели презентацию складного смартфона Nubia Flip за 38 тысяч рублей

Китайская компания Nubia, дочерняя структура ZTE, представила свой первый складной смартфон под названием Nubia Flip.

Характеристики смартфона Nubia Flip

Это устройство, входящее в сегмент среднего класса, имеет классический дизайн раскладушки толщиной в 7 миллиметров и весом 209 граммов. Шарнир смартфона изготовлен из космической стали и способен выдержать до 200 тысяч циклов открытия и закрытия. Nubia Flip оснащен задним 1,43-дюймовым и основным 6,9-дюймовым дисплеями AMOLED с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644.

Оно представлено в нескольких конфигурациях: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Цена на Nubia Flip начинается с отметки в 38 тысяч рублей.