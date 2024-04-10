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В Китае провели презентацию складного смартфона Nubia Flip за 38 тысяч рублей

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В Китае провели презентацию складного смартфона Nubia Flip за 38 тысяч рублей
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Китайская компания Nubia, дочерняя структура ZTE, представила свой первый складной смартфон под названием Nubia Flip. 

Характеристики смартфона Nubia Flip

Это устройство, входящее в сегмент среднего класса, имеет классический дизайн раскладушки толщиной в 7 миллиметров и весом 209 граммов. Шарнир смартфона изготовлен из космической стали и способен выдержать до 200 тысяч циклов открытия и закрытия. Nubia Flip оснащен задним 1,43-дюймовым и основным 6,9-дюймовым дисплеями AMOLED с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. 

Оно представлено в нескольких конфигурациях: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Цена на Nubia Flip начинается с отметки в 38 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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