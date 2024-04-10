AndroidInsider назвал самые худшие в мире смартфоны Redmi, не рекомендованные к покупке

Краткий обзор четырех провальных смартфонов Redmi, которые не рекомендуются к покупке, согласно редакции портала AndroidInsider.

Redmi A3

Недостатки: слабый чип MediaTek Helio G36, камеры низкого качества. Рекомендация: присмотреться к Realme Note 50, который предлагает лучшие характеристики по более низкой цене.

Redmi 13C

Недостатки: тусклый IPS-экран с низким разрешением, не самый производительный процессор Helio G85, весьма медленная память eMMC 5.1. Рекомендация: рассмотреть Poco M5 или старый Redmi 10C за более выгодную цену и лучшие характеристики.

Redmi Note 13 5G

Недостатки: процессор MediaTek Dimensity 6080, который является переименованным старым чипом, сопоставимым с Helio G99. Рекомендация: обратить внимание на Poco M6 Pro, который может предложить намного лучшие характеристики.

Redmi Note 13 Pro 4G

Недостатки: «бесполезная камера» на 200 Мп, процессор Helio G99, который не раскрывает полный потенциал камеры. Рекомендация: предпочтение отдать Samsung Galaxy A54 и Redmi Note 13 Pro 5G либо Poco M6 Pro за их улучшенные характеристики и хорошую цену.