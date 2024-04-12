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Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России

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Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

В результате анализа рынка новых iPhone 14, проведенного специалистами Hi-Tech Mail.Ru, обнаружено значительное снижение цены базовых моделей до 62 000 рублей, что составляет снижение на 20%. 

Представлены смартфоны от Apple 2022 года, доступные по цене от 62,1 тысячи рублей

На различных маркетплейсах представлены смартфоны от Apple 2022 года, доступные по цене от 62,1 тысячи рублей за модель с памятью на 128 Гб и eSim. Вариант с поддержкой обычной СИМ-карты стоит на 2 тыс. рублей дороже. 

Изначально iPhone 14 продавался в стране в среднем за 85 000 рублей, предлагая 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A15 Bionic, 2 камеры с разрешением 12 Мп каждая. 

Также стал доступнее актуальный iPhone 15, который теперь можно приобрести в РФ за 66,7 тысяч рублей. Эта модель обладает более ярким экраном, 4 чипом Apple A16 Bionic, а также камерой на 48 Мп, вырезом Dynamic Island, разъемом USB-Type C.

Информационное агентство «Informing»

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