Искусственный интеллект для Nike провел разработку уникальной коллекци кроссовок

Nike представила новые кроссовки для Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио Спёрс». Авторский дизайн, который был создан искусственным интеллектом, включает в себя логотип с изображением инопланетянина, а также прозвище игрока.

Виктор Вембаньяма подписал контракт с Nike на более 100 млн долларов

Виктор, напомним, подписал контракт с Nike на более 100 млн долларов еще до переезда во Францию. Он ожидает продолжения сотрудничества с корпорацией. В текущем сезоне НБА Вембаньяма показывает впечатляющие результаты: это 21,3 очка, 10,6 подбора, 3,8 передачи за игру. Команда «Сан-Антонио» при этом занимает почетное 15 место в Западной конференции, пишет Чемпионат.