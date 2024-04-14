Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Искусственный интеллект для Nike провел разработку уникальной коллекци кроссовок

Искусственный интеллект для Nike провел разработку уникальной коллекци кроссовок

Image 16+
Искусственный интеллект для Nike провел разработку уникальной коллекци кроссовок
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Nike представила новые кроссовки для Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио Спёрс». Авторский дизайн, который был создан искусственным интеллектом, включает в себя логотип с изображением инопланетянина, а также прозвище игрока.

Виктор Вембаньяма подписал контракт с Nike на более 100 млн долларов

Виктор, напомним, подписал контракт с Nike на более 100 млн долларов еще до переезда во Францию. Он ожидает продолжения сотрудничества с корпорацией. В текущем сезоне НБА Вембаньяма показывает впечатляющие результаты: это 21,3 очка, 10,6 подбора, 3,8 передачи за игру. Команда «Сан-Антонио» при этом занимает почетное 15 место в Западной конференции, пишет Чемпионат.

Информационное агентство «Informing»

Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России

Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России

12-04-2024, 16:23

AndroidInsider назвал самые худшие в мире смартфоны Redmi, не рекомендованные к покупке

10-04-2024, 18:13

В Китае провели презентацию складного смартфона Nubia Flip за 38 тысяч рублей

10-04-2024, 17:33

Срочно отключайте: серьезное заявление для клиентов «Сбербанк.Онлайн»

25-03-2024, 20:58

Перестанет работать уже с 25 марта: WhatsApp принял неожиданное решение для россиян

25-03-2024, 01:23

Мессенджер WhatsApp объявил, что с 25 марта 2024 вводит ограничение

24-03-2024, 19:43

Неприятная новость для россиян: мессенджер WhatsApp отменит одну из важнейших функций

14-03-2024, 18:33

Почему смартфон нельзя заряжать более чем на 80 %: оказывается, не все знают об этом правиле — его нужно соблюдать

11-03-2024, 22:53

В РФ ко Дню защитника Отечества провели презентацию люксовых iPhone и iPad

22-02-2024, 17:04

МВД РФ провело задержание хакеров-вымогателей из группировки SugarLocker

22-02-2024, 15:58

DxOMark провел и запустил анализ приложений, ускоряющих разряд аккумулятора

22-02-2024, 00:03

В РФ запустили продажи складного смартфона Honor Magic V2 с подарками и скидками от ритейлеров

20-02-2024, 13:33

«Убийца флагманов» умер: OnePlus 12 начали блокировать в России

2-02-2024, 15:48

Выяснилось, как выглядит специальный iPhone для хакеров, создаваемый самой Apple

2-02-2024, 11:53

Техноблогер Надежин показал дешевый смартфон ITEL A25 за 1600 рублей, запущенный китайцами

2-02-2024, 11:38

Xiaomi запустит в продажу устройство против подглядывания

2-02-2024, 10:33

700 тысяч покупателей Apple разочаровались в IPhone 15 Pro

2-02-2024, 04:33

У владельцев Айфонов заблокировали мобильное приложение Сбера

2-02-2024, 01:03

Эксперты признали, что батарея Vision Pro мощнее, чем у iPhone 15 Pro Max

1-02-2024, 20:23

Екатеринбуржцы обвинили крупного оператора «МегаФон» в самовольном повышении тарифов

31-01-2024, 20:33

Новости партнеров
2023
ru-RU