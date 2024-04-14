Состоялась премьера смартфона OPPO A3 Pro с защитой от воды до получаса

OPPO A3 Pro вводит новые стандарты в мире смартфонов, предлагая защиту от воды IP69 в сочетании с передовыми технологиями. На фоне своих конкурентов этот гаджет выделяется своей способностью выдерживать погружение в воду до полутора часов, несмотря на свою начальную позицию в линейке OPPO.

Камера позволяет создавать профессиональные фотографии

Впечатляющий OLED-дисплей размером 6,7 дюймjd с разрешением 2412 х 1080 точек обеспечивает яркое и четкое отображение, подчеркивая качество изображений и видео. MediaTek Dimensity 7050 гарантирует плавную и быструю работу устройства, обеспечивая высокую производительность при любых задачах. Выбор из трех вариантов памяти позволяет подобрать оптимальное решение для индивидуальных потребностей, а мощная камера с разрешением 64 Мп основного объектива, 2 Мп портретной камеры и 8 Мп фронтальной камеры позволяет создавать профессиональные фотографии и видео.

Доступная цена в Китае

С операционной системой Android 14 на борту, пользователи могут наслаждаться последними функциями и возможностями безопасности. Но что делает OPPO A3 Pro по-настоящему уникальным - это его доступная цена в Китае, всего за 1999 юаней. Этот инновационный смартфон станет доступным для широкой аудитории, предлагая выдающиеся возможности по доступной цене.