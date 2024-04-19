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Физик Эргаш Нуруллаев объяснил, куда прятать телефон на ночь

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Физик Эргаш Нуруллаев объяснил, куда прятать телефон на ночь
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Физик Эргаш Нуруллаев рассказал, что многие устройства вокруг нас, такие как телефоны, холодильники, роутеры, излучают электромагнитные волны. Особенно вредными для человека считаются низкочастотные волны: они соответствуют колебаниям молекул головного мозга. 

Рекомендуется ночью убирать телефон подальше от кровати

Эксперты по связи советуют не держать телефон близко к уху, а ночью убирать его подальше от кровати для снижения негативного влияния на организм. Специалисты также предупреждают, что последствия использования телефонов могут проявиться через десятилетия, особенно у детей.

Информационное агентство «Informing»

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