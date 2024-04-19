Физик Эргаш Нуруллаев объяснил, куда прятать телефон на ночь

Физик Эргаш Нуруллаев рассказал, что многие устройства вокруг нас, такие как телефоны, холодильники, роутеры, излучают электромагнитные волны. Особенно вредными для человека считаются низкочастотные волны: они соответствуют колебаниям молекул головного мозга.

Рекомендуется ночью убирать телефон подальше от кровати

Эксперты по связи советуют не держать телефон близко к уху, а ночью убирать его подальше от кровати для снижения негативного влияния на организм. Специалисты также предупреждают, что последствия использования телефонов могут проявиться через десятилетия, особенно у детей.