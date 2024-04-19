Состоялась премьера нового флагмана Huawei Pura 70 Ultra — конкурента

Компания Huawei Technologies Co. представила новые смартфоны, стремясь сохранить динамику после того, как их устройство Mate 60 подорвало доминирование Apple в сегменте высокого класса в КНР. Pura 70 пришли на смену P-серии. Все устройства имеют общий дизайн.

Характеристики базовой Huawei Pura 70

Базовая Huawei Pura 70 оснащена 6,6-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2760?1256 пикселей, частотой до 120 Гц. Внутри был установлен специальный чип Kirin 9000S1, 12 ГБ оперативной памяти, а также накопитель на 256, 512 ГБ, 1 ТБ. Смартфон оснащен тройной камерой. Главная - на 50 Мп, ультраширокоугольная - на 13 Мп, перископический телеобъектив на 12 Мп. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает проводную зарядку на 66 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт.

Pura 70 Pro и Pro+ имеют 6,8-дюймовый экран с разрешением 2844?1260 пикселей, чип Kirin 9010. Pura 70 Plus предлагает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ либо 1 ТБ памяти. Версии Pro и Pro+ отличаются аккумулятором и камерами. В линейке представлена флагманская версия Pura 70 Ultra с усовершенствованной выдвижной камерой.