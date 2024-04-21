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Россиян предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

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Россиян предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
Новости Hi-Tech
Фото: @jcomp / freepik.com

Хакеры выдают себя за работников службы поддержки Telegram

Россияне получают массово фейковые сообщения от якобы службы поддержки Telegram о запросе на удаление аккаунта. Хакеры, выдавая себя за работников службы поддержки, предлагают помощь в отмене процедуры. Переходя по ссылке в сообщении, пользователь попадает на фишинговый сайт, похожий на дизайн Телеграм, где его просят ввести номер телефона и код безопасности. Эта информация дает злоумышленникам контроль над аккаунтом, включая доступ к перепискам, а также управлению каналами.

Специалисты F.A.C.C.T. говорят, что сторонние лица не могут никогда запрашивать удаление учетной записи, а только сами интернет-пользователи могут деактивировать ее в настройках. Пользователей также предупреждали о массовых попытках кражи аккаунтов через фейковые подарки, такие как подписка на Telegram Premium, сообщает портал РБК.

Информационное агентство «Informing»

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