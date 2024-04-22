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Без шумихи: состоялась официальная премьера Samsung Galaxy C55 в Китае

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Без шумихи: состоялась официальная премьера Samsung Galaxy C55 в Китае
Новости Hi-Tech
Источник фото: androidauthority.com

Сегодня Samsung представила в Китае новую модель телефона - Galaxy C55, и делала это скромно, без лишнего шума. Этот гаджет идентичен Galaxy M55, однако отличается наличием двух новых задних панелей с кожаной отделкой: черной и оранжевой. 

Основные характеристики Galaxy C55

Основными характеристиками Galaxy C55 являются 6,7-дюймовый OLED-дисплей, основная камера на 50 Мп. Внутри установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 1, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Скорость проводной зарядки мощностью 45 Вт является самой высокой в линейке, она соответствует Galaxy S24 Ultra, превосходя аналоги Galaxy S24. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, доступны варианты оперативной памяти на 8 ГБ и 12 ГБ по цене 1999 и 2299 юаней соответственно.

Информационное агентство «Informing»

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