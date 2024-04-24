В армии запретят использование iPhone из соображений безопасности

Штаб Вооруженных сил Южной Кореи обсуждает возможный запрет на использование iPhone на всех уровнях из-за «проблем с безопасностью». Такое решение может затронуть около 500 тыс. военнослужащих страны. Предложение обусловлено предыдущим объявлением ВВС Южной Кореи о полном запрете на устройства с функцией записи голоса, таких как iPhone, не допускающих контроля со стороны сторонних приложений.

Применение Айфон в служебных целях может быть полностью запрещено

И хотя ограничения не касаются смартфонов Samsung или других корейских производителей, работающих на базе Android, применение Айфон в служебных целях может быть полностью запрещено, начиная со штаба армии, а также распространяясь на все без исключения подразделения.