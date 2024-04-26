Цены на жесткие диски взлетели до небес: Вините в этом ИИ

Рост спроса на жесткие диски большой емкости, поддерживаемый потребностью искусственного интеллекта (ИИ) в огромных данных, вызывает изменения в индустрии хранения данных.

Требуют более 45 терабайт данных

Seagate и Western Digital повышают существенно цены на свою продукцию в ответ на этот спрос. Модели искусственного интеллекта, включая GPT-3, требуют более 45 терабайт данных для обучений, что увеличивает спрос на большие жесткие диски. Но несмотря на это, производители сталкиваются с проблемами сокращения производства из-за пандемии.

Повышение цен затрагивает также центры обработки данных, зависящие непосредственно от жестких дисков для хранения информации, пишет Ferra.