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Цены на жесткие диски взлетели до небес: Вините в этом ИИ

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Цены на жесткие диски взлетели до небес: Вините в этом ИИ
Новости Hi-Tech
Фото: @rohitdarbari / pixabay.com

Рост спроса на жесткие диски большой емкости, поддерживаемый потребностью искусственного интеллекта (ИИ) в огромных данных, вызывает изменения в индустрии хранения данных. 

Требуют более 45 терабайт данных

Seagate и Western Digital повышают существенно цены на свою продукцию в ответ на этот спрос. Модели искусственного интеллекта, включая GPT-3, требуют более 45 терабайт данных для обучений, что увеличивает спрос на большие жесткие диски. Но несмотря на это, производители сталкиваются с проблемами сокращения производства из-за пандемии. 

Повышение цен затрагивает также центры обработки данных, зависящие непосредственно от жестких дисков для хранения информации, пишет Ferra.

Информационное агентство «Informing»

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