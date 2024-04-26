Названа дата презентации Samsung Galaxy Unpacked-2024

На предстоящем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2024, запланированном на 10 июля 2024, которое пройдет в Париже, компания Samsung собирается представить несколько новинок, включая свое умное кольцо и новые складные смартфоны.

Будут анонсированы такие устройства, как Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch 7

Как ожидается, на данном мероприятии будут анонсированы такие устройства, как Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch 7, а также новые беспроводные наушники. Помимо того, пользователи ожидают представление умного кольца Galaxy Ring и расширенного набора функций искусственного интеллекта в составе нового пакета Galaxy AI.